"Plots kreeg ik alles over mij heen" BRANDWEERMAN KOMT MET SCHRIK VRIJ BIJ ZWARE LOODSBRAND ALEXANDER HAEZEBROUCK

28 mei 2018

02u35 0 Deerlijk Bij een zware loodsbrand zaterdagmorgen in Zwevegem raakte een brandweerman bedolven onder het puin nadat een deel van het dak instortte. Als bij wonder liep sergeant Lander Deleersnyder enkel wat builen en schrammen op. "Ik besef dat ik veel geluk heb gehad en dank mijn collega's."

Verschillende brandweerposten repten zich zaterdagmorgen vroeg omstreeks 6 uur naar de Deerlijkstraat in Zwevegem. Daar was brand ontstaan in de loods van het ramen- en rolluikenbedrijf van Didier Liévin. "Toen we arriveerden, stond de hele loods volledig in lichterlaaie", vertelt luitenant David Vandecaveye van de hulpverleningszone Fluvia. "We hebben het vuur erg snel kunnen doven, maar de loods zelf is volledig verwoest."





Eén van de brandweerposten was de post uit Deerlijk met sergeant Lander Deleersnyder als leidinggevende.





"Toen het vuur zo goed als volledig geblust was, ben ik met twee collega's naar binnen gegaan om alles na te zien. Er was één ruimte waarvan we niet goed wisten of het vuur daar volledig gedoofd was of niet. Net nadat ik zei tegen mijn collega's dat het OK was en we terug naar buiten gingen, stortte plots een deel van het dak in. Ook een muur brokkelde af en ik kreeg een hoop stenen op mij. Daardoor ben ik in een camionette gevallen waarvan de deur open stond. Eén collega was op dat moment al opnieuw buiten, maar de andere zag het gebeuren en kon alarm slaan. De collega's hebben de hele tijd op mij ingepraat en konden mij vrij snel uit het gebouw trekken."





Blauwe plekken

Lander werd met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.





"Daar hebben ze foto's genomen maar ik heb geen breuken of zware kwetsuren opgelopen. Ik hou er gelukkig enkel wat blauwe plekken en kneuzingen aan over. De volgende dagen zal ik wel wat stijfjes zijn, denk ik. Als het dat maar is, gelukkig maar. Ik mag er niet aan denken, ik heb thuis en vrouw en twee jonge kinderen."





De loods van het bedrijf van Didier Liévin is volledig verwoest. Het waren buurtbewoners uit de Deerlijkstraat die de brandweer verwittigden.





"Ik heb geholpen om de buurman zijn haag te blussen met een tuinslang", vertelt een buurtbewoner. De zaakvoerder had weinig contact met de buurt en was volgens hen ook niet meer erg actief met zijn bedrijf. "Hij is deze week wel bezig geweest met een snijmachine, zou de oorzaak daar aan liggen?" vragen ze zich af. Zaakvoerder Didier Liévin was tijdens de brand niet aanwezig, hij verkeert in het buitenland. Hoe de hevige brand ontstond, is voorlopig nog een raadsel. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken.