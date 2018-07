"Na 10 jaar weer een jeugdhuis" 13 juli 2018

02u32 0 Deerlijk De Deerlijkse jeugd heeft er zowat tien jaar op moeten wachten maar vanaf vanavond hebben ze weer een eigen jeugdhuis. De Caravanne is ondergebracht in het voormalige lokaal van duikersclub String-rays aan de Harelbekestraat in het centrum van de gemeente.

"De plaatselijke jeugd was al vele jaren vragende partij voor een jeugdhuis," stelt schepen van Jeugd Carl De Donder.





"Het vroegere jeugdhuis 't AxieDent sloot tien jaar geleden de deuren en echte jeugdcafés zijn er al geruime tijd niet meer. Met de steun van de jeugdraad bouwden enkele enthousiaste jongeren in september 2016 een caravan om tot het pop-up jeugdhuis De Caravanne op de site van het oude Gaverbad. Jeugdhuizen komen en gaan, maar we vonden toch dat er iets 'blijvends' moest gebeuren. In onze zoektocht naar een geschikte locatie kwamen we uiteindelijk bij het voormalige lokaal van de duikersclub."





"Het pand is ideaal gelegen", verduidelijkt Jamie Lannoo, die samen met Matthias Vandeputte, Dorian Vercruysse en Demi Maes tot de trekkers van het initiatief behoort.





Buren

"Het wordt een echte ontmoetingsplaats waar de Deerlijkse jeugd kan samenkomen om wat te drinken, te vergaderen, te studeren, een workshop te volgen ... De concrete openingsuren liggen nog niet vast. We willen ook een goede verstandhouding met de buren. We gaan officieel vanavond open om 19 uur. Morgen zaterdag is er onze zomerbar en 's avonds staat een party op het programma."





(DRD)