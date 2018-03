"Hebben we Kurts smoel nog niet genoeg gezien?" KRITIEK OP UITBLIJVEN VERBOD OP VERKIEZINGSBORDEN PETER LANSSENS

08 maart 2018

02u42 1 Deerlijk Er komt geen verbod op verkiezingsborden in onze regio. Sp.a in Waregem vindt dat een gemiste kans. "Iedereen kent de smoel van de burgemeester nu wel al hoor", zegt gemeenteraadslid Mario Verhellen. "Borden horen bij de folklore van gemeenteraadsverkiezingen", reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Veel mensen vinden de vaak verzakte borden en verbleekte affiches, die in de aanloop naar de verkiezingen straten 'sieren', niet meer van deze tijd. Ook nu zal het ergernis met zich meebrengen, want er komt geen verbod in onze regio. Dat blijkt uit een rondvraag. Al vragen de meeste burgemeesters om het met mate te doen. "Zo gaan wij het aantal borden halveren bij CD&V, zodat de visuele vervuiling binnen de perken blijft", zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem van Waregem. "Maar we verbieden het niet. Onze nieuwe en jonge kandidaten moeten hun gezicht kunnen tonen. Je kan niet alles via sociale media doen. En borden maken deel uit van de sfeer rond een campagne. Zo kijken onze bordenzetters ernaar uit. Het hoort bij de folklore van verkiezingen", aldus Vanryckeghem.





Vóór Waregem Koerse

Oppositiepartij sp.a is niet akkoord. "Die borden zijn niet nodig", zeggen gemeenteraadsleden Mario Verhellen en Tom Demunter. "Iedereen kent de smoel van Vanryckeghem nu wel. Maar nu er geen verbod komt, gaan wij het protocol niet volgen (pas vanaf eind augustus flyeren en borden zetten, na Waregem Koerse, nvdr.). Als CD&V doet wat het wil, dan wij ook", aldus Verhellen en Demunter. "Wij volgen ook 'zonnekoning' Vanryckeghem niet meer en starten onze campagne als we er klaar voor zijn, dus ook voor Waregem Koerse", zegt gemeenteraadslid Xavier Wyckhuyse (Open Vld). "Dat is hun goed recht, al vraag ik me af wat de bevolking daar zal van vinden", reageert Vanryckeghem. "CD&V zal de zomervakantie niét bezoedelen met flyers, folders en plakkaten."





"Lingerie"

Geen zuinige, propere en louter digitale verkiezingscampagne dus. Zo komt er ook geen verbod in Kortrijk, Zwevegem, Wielsbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Wevelgem, Harelbeke en Deerlijk. "Want een verkiezing zonder borden is net zoals lingerie zonder borsten", knipoogt burgemeester Claude Croes (CD&V) van Deerlijk. "Borden zetten is een traditie en een vorm van teambuilding. En visibiliteit blijft een combinatie van nieuwe en traditionele media. Al moet je wel 'overkill' vermijden", stelt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. "We gaan ervan uit dat elke partij zelf verantwoordelijkheid zal nemen door niet te overdrijven", vindt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem. We kregen geen reactie uit Anzegem, Avelgem en Spiere-Helkijn. Kleine, maar belangrijke kanttekening: een totaalverbod op verkiezingsborden kan wettelijk niét. Steden en gemeenten zijn sowieso verplicht om op officiële locaties enkele lopende meter borden te zetten, om burgers te informeren. Een beperking reglementeren kan wél. Wat bij deze dus niet gebeurt in de regio.