De tattooartiest van Ian Thomas, everzwijnen in de tuin, en een ongeval met vluchtmisdrijf: deze regioverhalen mocht u niet missen dit weekend

1. Zijn zaak 19:28 in de Burgstraat bestaat nog geen jaar, maar toch kan de 30-jarige Michiel Van Durme al een indrukwekkend lijstje voorleggen van bekende namen die met één van zijn creaties op de huid pronken. Wat de tattooartiest doet, komt dan ook niet zo vaak voor: tatoeëren met één naald, wat garant staat voor heel fijn werk. “Dit is een soort verslaving”, zegt hij zelf. Maar hoe komen al die bv’s plots bij hem terecht?

Volledig scherm Lieve Goossens in haar tuin, waar de nette grasmat helemaal omgewoeld is. © Bart Borgerhoff

2. De struiken in de tuin van Lieve Goossens (74) uit Houthalen-Helchteren bleken voor een drachtige zeug de ideale plek om vijf kleine everzwijntjes op de wereld te zetten. “En sindsdien is het gezinnetje nooit meer echt weggegaan”, zucht de vrouw. “Mijn gras is continu omgewoeld, mijn tulpen zijn kapot, en ik ben bang om nog naar buiten te gaan.”

Volledig scherm Robbe herstelt thuis van een enkelbreuk. Rechts de brokstukken van het voorlicht en blauwe verfschilfers die voor een doorbraak zorgden. © rv / rv

3. Wie reed Robbe De Winter (12) van de baan om zich vervolgens geenszins om de jongen te bekommeren? Zowat twee weken speurwerk was er nodig, maar de doorbraak is er eindelijk. Een brokstukje leidde naar een niet-alledaags model en vervolgens tot een gouden tip. “Die wagen stond áltijd op de oprit. En nu plots niet meer.”

Volledig scherm Amber (31) start een crowdfunding voor haar moeder Ariane (55), om een nieuw, duur medicijn te kunnen betalen. © Klaas De Scheirder

4. Niet meer kunnen werken, reizen, wandelen. Alsmaar moeilijker uit je woorden kunnen komen. En ernstige weefsel- en orgaanklachten. Sinds Ariane Verstappen (55) uit Antwerpen 43 jaar geleden door insecten is gebeten, zijn de gevolgen voor de vrouw niet te overzien. Om haar mama’s pijn ietwat te verzachten, zamelt dochter Amber (31) nu geld in voor een nieuw medicijn. Maar dat kost 100.000 euro. “Elk klein bedragje helpt.” Ze doen het verhaal: over de lijdensweg, weggelachen worden door dokters, en Arianes liefde van haar leven.

Volledig scherm Daniël Ost had als mede-ontwerper van de nieuwe Grote Markt een heel ander plan in gedachten © Geert De Rycke

5. “Als je iemand als Lionel Messi in je team hebt, zet je die toch ook niet op de bank?” Daniël Ost (67) was de klinkende naam in het ontwerpteam dat tekende voor de nieuwe Grote Markt van Sint-Niklaas. Maar de wereldvermaarde bloemsierkunstenaar wil daar vandaag niet meer mee geassocieerd worden. Wij legden ons oor te luister bij de Sint-Niklase ereburger. “Voor één ontwerpkeuze vrees ik het ergste”, klinkt het.

Volledig scherm Een jonge Albert Van Raemdonck tijdens de tweede wereldoorlog en Albert vandaag in het woonzorgcentrum waar hij woont. © RV / Geert De Rycke

6. Met 106 lentes op de teller is Albert Van Raemdonck de oudste inwoner van Sint-Niklaas, én de oudste oud-strijder van België. Drukker, ambulancier, soldaat en klaroenblazer: Albert was het allemaal. “Maar het had evengoed op mijn 25 jaar al afgelopen kunnen zijn”, overschouwt hij zijn leven. Wij gingen op bezoek bij de tweede oudste man van België.

