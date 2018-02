Zwaar gefeest in De Pinte? 01 februari 2018

De actie 'Tournée Minérale' komt eraan en dat zullen ze in De Pinte geweten hebben. Bij de glascontainers aan de basisschool 'De Blije School' in de Polderbos stond een aardige verzameling lege flessen rond de glascontainers.





De buurtbewoners reageerden verontwaardigd: "Ongelofelijk hoe respectloos sommigen zijn, het is niet de eerste keer. Is het zoveel gevraagd om je eigen rommel op te ruimen?", zegt een voorbijganger.





De containers zaten nochtans niet vol, want langs de andere zijde werden vandaag nog genoeg lege flessen weggegooid. Ondertussen zijn de vele flessen al meegenomen door de milieudienst van De Pinte. "We hebben de melding binnengekregen en onze diensten hebben alles weggehaald. Wie de flessen hier heeft achtergelaten, is onduidelijk", aldus de milieudienst.





