Woonzorgcentrum van 30 miljoen euro in de koelkast

Het nieuw woonzorgcentrum in De Pinte is nog niet voor morgen. De meerderheidspartijen bereikten tijdens de OCMW-raad geen consensus, waardoor het project wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur.





De drie meerderheidspartijen geraakten het niet eens over het nieuwe woonzorgcentrum in De Pinte. De Open VLD-fractie van OCMW-voorzitter Peter Dick stemde voor, maar de Ruimte-fractie onthield zich en de N-VA-fractie stemde tegen. Ook oppositiepartij CD&V schoot het huidige masterplan af. De plannen omvatten een nieuw wzc met 59 kamers, seniorenrestaurant, dagverzorgingscentrum en een vijftigtal assistentiewoningen. Het totale kostenplaatje wordt geraamd op 30 miljoen euro.





"Wij stellen ons vragen bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van het project", zegt Vincent Van Peteghem (CD&V). "De kosten voor de uitbating, en dus ook de prijzen voor de bewoners, zullen onnodig hoog oplopen." "In de plannen die nu voorliggen ontbreekt elke financiële voorzichtigheid", vult OCMW-fractieleider Guy Blomme aan. "Plannen die de gemeente al bijna 800.000 euro gekost hebben zonder dat we al een stap verder staan. Van goed bestuur is in dit dossier al lang geen sprake meer. We roepen op om een nieuw masterplan te ontwikkelen."





"Dit is vooral jammer voor de inwoners van De Pinte", reageert OCMW-voorzitter Peter Dick. "Het huidige wzc is verouderd en er is dringend nood aan een nieuw rusthuis. Een beslissing zal pas genomen worden na de verkiezingen van 2018, intussen kijken we welke stappen we kunnen ondernemen om het plan bij te sturen." (ASD)