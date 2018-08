Werkmateriaal gestolen 07 augustus 2018

02u41 0

Dieven hebben tussen 1 en 4 augustus ingebroken in een woning in de Lusthof in De Pinte. De daders drongen de garage binnen via de zijdeur en gingen met werkmateriaal aan de haal. Voorlopig is er nog geen spoor naar de dieven. (JEW)