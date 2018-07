Werken afrittencomplex hervatten op 28 augustus 26 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hervat op dinsdag 28 augustus de werken aan het afrittencomplex E17-N60. Tijdens het eerste deel van deze fase wordt de aansluiting naar de nieuwe afrit op de E17 aangelegd.





De werken worden uitgevoerd in de berm en op de pechstrook. Daarom zal het verkeer op de E17 lokaal via drie versmalde rijstroken kunnen passeren. Er zal ook een snelheidsbeperking gelden van 70 kilometer per uur op de E17. Alle op- en afritten blijven beschikbaar. Vanaf de tweede helft van september is er meer hinder op de N60 omdat er slechts één rijstrook richting Oudenaarde beschikbaar is.





Het agentschap investeert in een bijkomende op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de N60. De brug over de E17 wordt gesaneerd en het wegdek van de N60 krijgt een opknapbeurt. Het eindresultaat zal zorgen voor veiliger verkeer, vooral bij het op- en afrijden van de snelweg, en vlotter verkeer op de N60. Eind 2018 moeten alle werken klaar zijn.





