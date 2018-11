Wereldwinkels organiseren geschenkenbeurs Anthony Statius

28 november 2018

De Wereldwinkels van Nazareth en De Pinte organiseren dit weekend een geschenkenbeurs in OCP in De Pinte. Iedereen is welkom op zaterdag 1 en zondag 2 december tussen 10 en 18 uur.

“De vrijwilligers van beide Wereldwinkels ontvangen je dit weekend met een koffie of een glaasje wijn, terwijl je kiest uit een ruim assortiment aan eerlijke voeding, handgemaakte producten, geschenkartikelen, juwelen en geschenkenmanden”, klinkt het. “Door in de Wereldwinkel te kopen, werk je mee aan een betere wereld voor de boeren in het Zuiden en bij ons, die zo een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Het is een leuke manier om mee te werken aan een betere wereld. Met een eerlijk cadeautje doet men driemaal plezier: aan jezelf, de bestemmeling en de producent in het Zuiden.” De geschenkenbeurs vindt plaats in het Ontmoetingscentrum Polderbos in Poldersbos 20 in De Pinte.