Vrijwilligers verzamelen 500 kilogram zwerfvuil 09 april 2018

De tweede gemeentelijke zwerfvuilactie in De Pinte heeft opnieuw een aanzienlijke buit opgebracht. Meer dan vierhonderd vrijwilligers, leerkrachten en leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool en de Vrije Basisscholen van De Pinte en Zevergem verzamelden 500 kilogram zwerfvuil. Als beloning voor de kinderen kwamen figuranten van de Vlaamse afvalmaatschappij OVAM vermomd als vuilblik, viespeuk en klokhuis de actie animeren. "Hopelijk verandert de mentaliteit door deze sensibiliseringsacties", zegt schepen van milieu Benedikte Demunck. "Het goede nieuws is dat wij 100 kilogram minder inzamelden dan vorig jaar. We zijn dus op de goede weg."





De gemeente deelde paaseitjes uit aan de jonge helpers. Ook op zondag 13 mei zullen de vrijwilligers van de jeugdbewegingen uit De Pinte terug de handen uit de mouwen steken om het zwerfvuil aan te pakken. (ASD)