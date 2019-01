Vorig jaar minste woninginbraken in zone Schelde-Leie sinds 2008 Sam Ooghe

26 januari 2019

13u02 0 De Pinte 2018 was het jaar met het kleinste aantal woninginbraken in tien jaar tijd in de zone Schelde-Leie. Dat maakte korpschef Pascal Maes tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Op de precieze resultaten van het afgelopen jaar is het nog even wachten, maar hoofdcommissaris Maes kon wel al enkele cijfers toelichten. In vergelijking met 2017 waren er vorig jaar 29% minder woninginbraken, of het laagste aantal sinds 2008. Dat is voor de PZ Schelde-Leie (Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gavere en De Pinte) van groot belang, aangezien woninginbraken een van de twee prioriteiten zijn van het veiligheidsbeleid van de zone.

Voor de andere prioriteit van de zone, verkeersongevallen, kon de korpschef ook goed nieuws melden: het aantal daalde in vergelijking met 2017 met 9%. Wel steeg het aantal ongevallen met gewonden met een kwart. “Zonder daar een glasheldere verklaring voor te hebben, zien we over de voorbije zeven jaren eenzelfde golfbeweging die op en neer gaat tussen de 130 en 165 ongevallen met gewonden”, aldus de korpschef.