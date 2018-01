Voorzitter cultuurraad is Verdienstelijke Burger 31 januari 2018

De Pintenaar Bart Laureys, voorzitter van de cultuurraad, is volgens de lokale liberale fractie de meest Verdienstelijke Burger van 2017.





Open Vld De Pinte-Zevergem reikte tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in Sportpark Moerkensheide de titel van 'Verdienstelijke Burger 2017' uit. Deze prijs wordt gegeven aan een persoon of een groep die zich belangeloos hebben ingezet voor de gemeente. Laureaat Bart Laureys werkt ook als leerkracht op de Leiepoort-campus Sint-Hendrik en is al jaren trekker van de Damiaanactie.





"De voorbije vijftien jaar is de cultuurraad onder het voorzitterschap van Bart Laureys positief geëvolueerd", zegt Open Vld-voorzitter Evelyne Gomes. "De cultuurraad is een actieve partner bij de organisatie van de Erfgoeddag en Vlaanderen Feest en organiseert jaarlijks een concert in het kader van het Festival van Vlaanderen."





"Reeds als zestienjarige knaap hielp Bart Laureys in de bibliotheek van De Pinte. Het was zijn droom om bibliothecaris te worden en nadat hij een tiental jaar met veel passie de job van bibliothecaris van De Pinte uitoefende, koos hij voltijds voor het onderwijs. Langs deze weg tracht hij ook jongeren te inspireren op sociocultureel vlak. Voor onze partij was de keuze snel gemaakt."





(ASD)