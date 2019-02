Vijf maanden hinder op N60 Anthony Statius

18 februari 2019

13u17 0 De Pinte Het verkeer op de N60 in De Pinte zal vanaf maandag 25 februari heel wat hinder ondervinden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start aan een nieuwe fase van het nieuwe op- en afrittencomplex van de E17. De bovenkant van de brug wordt gerenoveerd, er komt een nieuwe rotonde en er wordt een carpoolparking aangelegd.

Vanaf maandag 25 februari starten er werken op de N60 in de richting van Gent. Het wegdek van de N60 wordt opnieuw aangelegd, de brug over de E17 wordt gesaneerd, de helft van de nieuwe rotonde wordt gebouwd en er komt een carpoolparking.

Tijdens deze fase komt alle verkeer in de rijrichting Oudenaarde terecht met één rijstrook in elke richting. Het verkeer van de industriezone Eke-Nazareth blijft bereikbaar via de N60. Het verkeer dat de industriezone wil verlaten zal moeten omrijden via de Weefstraat. Fietsers blijven de omleiding volgen en rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. Deze fase duurt tot juni.