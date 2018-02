Vier inbraken op steenworp van politiekantoor 20 februari 2018

Inbrekers hebben de voorbije dagen toegeslagen op wel erg vijandelijk gebied.





Er vielen vier woninginbraken te noteren binnen een straal van een kilometer van het politiekantoor van Schelde-Leie in De Pinte. Vorige week sloegen dieven een raam in in de Acacialaan en doorzochten ze de hele woning. Ze gingen er aan de haal met juwelen. Afgelopen weekend kregen bewoners van de Seypenstein, de Varentschoot en Geetschuren ongewenst bezoek. Ook bij die inbraken sloegen de dieven een raam in. Ze gingen ook telkens op zoek naar juwelen en cash. De politie wil nog niet spreken over een bende of zelfs over dezelfde daders, ondanks de gelijkaardige werkwijze en de beperkte actieradius.





Afwachten of de dieven nog dichter zullen komen bij het politiekantoor dan de Varentschoot - op amper 200 meter. Bewoners wordt geadviseerd elke verdachte gedraging te melden. (OSG)