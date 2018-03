Vier gelijkaardige inbraken 20 maart 2018

02u50 0

De politie van de zone Schelde-Leie meldt dat er afgelopen weekend vier inbraken waren in De Pinte en Sint-Martens-Latem. Dieven sloegen tweemaal toe op de Berkenlaan, en één keer verderop in de Langevelddreef. Ook de bewoners van een huis in de Dorpsstraat in Sint-Martens-Latem kregen ongewenst bezoek. Of het om dezelfde inbrekers gaat, is onduidelijk. De werkwijze is wel opvallend gelijk: de daders slaan een raam achteraan stuk, doorzoeken de woning en gaan aan de haal met juwelen, geld of parfum. De politie vraagt om verdacht gedrag of inbraken meteen te melden. (OSG)