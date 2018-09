Versmalde rijstroken op E17 in De Pinte vanaf 12 september Anthony Statius

06 september 2018

Het verkeer op de E17 richting Antwerpen zal vanaf woensdag 12 september hinder ondervinden ter hoogte van de afrit De Pinte. De aansluiting naar de nieuwe afrit wordt er aangelegd en daarom wordt het verkeer tot en met vrijdag 5 oktober via drie versmalde rijstroken geleid. Er komt tijdelijk een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur en het verkeer houdt best rekening met langere rijtijden.

De werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 in De Pinte gaan volgende week verder met een volgende fase. “Vanaf woensdag 12 september wordt de aansluiting naar de nieuwe afrit op de E17 aangelegd, komende vanuit Kortrijk”, communicatieverantwoordelijke Irene van der Craats. “Deze werken worden uitgevoerd in de berm en op de pechstrook en daarom zal het verkeer op de E17 lokaal via drie versmalde rijstroken kunnen passeren. Ook zal er een snelheidsbeperking gelden van 70 kilometer per uur. De huidige afrit naar de N60 blijft open. Deze situatie duurt tot en met 5 vrijdag oktober.”

In de loop van de nacht van 11 op 12 september start de aannemer met het plaatsen van de signalisatie en wegmarkeringen. Van zodra deze zijn geplaatst zal de nieuwe situatie van kracht zijn en dit enkel in de richting van Antwerpen. In de rijrichting van Kortrijk verandert er niets, daar zal ook geen hinder zijn voor het verkeer.

“Nadat deze werken zijn afgerond start de aannemer met de aansluitingen van de nieuwe oprit en nieuwe afrit aan de N60, in de rijrichting van Oudenaarde. Van zodra de planning gekend is, wordt hier verder over gecommuniceerd”, zegt van der Craats. Meer informatie op www.wegenenverkeer.be/depinte.