Verhuizer krijgt grote kast tweemaal op zich...na van de trap te vallen 02u37 0

Tijdens verhuiswerken in de Molenstraat in De Pinte stelden verhuizers vast dat een kast niet door het venster op de verhuislift paste. Daarop besloten ze dan maar om de kast via de trap naar beneden te dragen. Dat bleek spijtig genoeg een slecht idee. Tijdens de afdaling verliest de bovenste man plots grip op de kast, waardoor die uit zijn handen glijdt en op de andere man terechtkomt. De man verliest hierbij zijn evenwicht en valt een tiental treden naar beneden. Daardoor komt hij met zijn hoofd en rug tegen de muur terecht, waarna ook de kast volledig op hem terechtkwam. Het slachtoffer was bij bewustzijn en had lichte verwondingen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht.





(DJG)





