Veertig kinderen op wachtlijst Erasmus in De Pinte 06 maart 2018

Een kleine honderd ouders hebben de nacht van zondag op maandag doorgebracht in klaslokalen van Erasmus De Pinte, in tentjes of in hun auto op de parking. Zondagavond was er sprake van 88 vrije plaatsen, maar er kwamen zes plaatsen bij doordat broers of zussen, die op een wachtlijst van een andere school stonden, zich elders konden inschrijven. Gisteren om 16.30 uur belandden een veertigtal van de 131 geïnteresseerde leerlingen op de wachtlijst, een pak meer dan vorig jaar. "Er waren er al 69 ingeschreven volgens de voorrangsregeling, dus in totaal stonden er meer dan tweehonderd leerlingen op de lijst", zegt Katrien Choueiri. "Ook het Gentse digitale aanmeldingssysteem wordt door vele ouders met enige twijfel bekeken en voor hen is Erasmus De Pinte een goed back-upplan. Ten slotte mogen we toch zeggen dat we gewoon een goede school zijn." (ASD)