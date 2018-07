Vechtjassen riskeren zware straf voor raid op appartement 06 juli 2018

02u33 0 De Pinte Voor een ware raid op een appartement in De Pinte moesten vijf twintigers uit de omgeving van Gent zich gisteren voor de rechter verantwoorden.

"Het is hier precies om ter stoerst vandaag", merkte de rechter op zodra de vijf afgetrainde twintigers op de beklaagdenbank plaatsnamen. In november 2017 stormden ze onder leiding van eerste beklaagde M.G. (23) binnen in een appartement in De Pinte. Dat deden ze uit wraak, omdat een vriend van hen bij een vechtpartij gewond was geraakt. Ze stampten de deur in, sloegen alles kort en klein en rosten een slachtoffer af. Het slachtoffer dat ter plaatse bleef, kreeg bovendien een schok van een stroomstootwapen.





De rechter tilde zwaar aan de feiten, niet in het minst omdat zowel de huurders van het appartement als het murw geslagen slachtoffer niets met de eerdere vechtpartij te maken hadden. "Zinloos geweld en blinde agressie", klonkt het. Op 12 juli spreekt de rechter een vonnis uit.





Op het leiden van een gewelddadige raid staat normaal een minimumstraf van 12 jaar cel.





