Vanaf 20 november meer hinder aan afrittencomplex Anthony Statius

13 november 2018

De werken aan het afrittencomplex in De Pinte naderen de eerste fase met ernstige hinder. Tijdens deze fase worden de aansluitingen van de nieuwe op- en afrit tussen de E17 en de N60 gemaakt. De hinder start vanaf dinsdag 20 november en zal ongeveer twee weken duren.

Op de N60 wordt er een rijvak richting Oudenaarde ingenomen. Het doorgaand verkeer van Gent naar Oudenaarde dient dus te ritsen naar een rijvak. Op de E17 wordt tijdens deze fase de afslagbeweging van de E17 voor het verkeer komende van Kortrijk naar de N60 richting Oudenaarde onmogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via het afrittencomplex Deinze en via de N35. Vanop de N60 is er wel verkeer richting Gent mogelijk.

De verkeerssituatie voor fietsers wijzigt niet. Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en de Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. Deze fase zal duren tot half december.