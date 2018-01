Van Peteghem trekt CD&V-lijst 02u42 0 Foto Anthony Statius Vincent Van Peteghem.

Vincent Van Peteghem (37) zal de CD&V-lijst trekken in De Pinte voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Dit maakte het lokale afdelingsbestuur gisteren bekend. Van Peteghem is geen onbekende in De Pinte en Zevergem. Hij is onder andere voorzitter van vzw De Pinte Leeft! en in 2012 werd hij verkozen in de gemeenteraad en aangeduid als CD&V-fractieleider. Sinds 2016 zetelt hij ook als volksvertegenwoordiger in het federaal parlement.





"Besturen is verder kijken dan morgen", zegt Van Peteghem over zijn ambities. "Te veel dossiers hebben de afgelopen jaren stof liggen vergaren. Bovendien hebben we door het uitblijven van het mobiliteitsplan vijf jaar verloren in de uitbouw van De Pinte-Zevergem als veilige fietsgemeente. Daarnaast wil CD&V volop inzetten op een propere gemeente." (ASD)