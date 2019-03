Twintigste zangavond met Piet en Daniel Anthony Statius

07 maart 2019

0

Piet Bogaert en Daniel Vanrysselberghe uit Zevergem, beter gekend als het zangduo P&D, gaven op dinsdag 5 maart hun twintigste zangavond. Dit deden ze voor een bomvolle zaal De Veldblomme.

Na het voorprogramma Pexit en Dexit, die uitgedost in Union Jack-plunje een hele resem Engelse liederen brachten, zette P&D met hun zelfgemaakte intro Zing nu mee met P&D het enthousiaste publiek meteen in vuur en vlam. Het handelsmerk van het zingende duo is immers de eigen creatie van liedjesteksten, waarmee de hele actualiteit op de korrel wordt genomen. Dit jaar stond het thema P&D voornaam centraal.

De volgende zangavond vindt plaats op dinsdag 25 februari 2020.