Twijfel, maar mobiliteitsplan goedgekeurd 27 juni 2018

02u34 0 De Pinte Het mobiliteitsplan van De Pinte werd maandagavond goedgekeurd door de meerderheid. Al staan niet alle neuzen niet in dezelfde richting. Coalitiepartner Open Vld onthield zich. De liberale schepen Mark Van Neste stemde voor, tot grote ergernis van oppositiepartij CD&V, die zich ook onthield.

"Wat voor een coalitie is dit? Een van de grote dossiers van deze legislatuur ligt op tafel en jullie komen nog niet overeen?" CD&V-fractievoorzitter Vincent Van Peteghem kon zijn oren niet geloven bij de stemming over het mobiliteitsplan tijdens de gemeenteraad van maandag 25 juni.





De drie raadsleden van coalitiepartner Open Vld onthielden zich, hun schepen Mark Van Neste stemde uit collegialiteit wel mee met N-VA en Ruimte.





"Onze fractie kan zich nog steeds niet volledig vinden in het mobiliteitsplan", klinkt het bij Open Vld. "Wij willen nog meer inzetten op slimme mobiliteitstechnieken die de snelheid aanpast aan de effectieve nood en volgens het moment. Constante zone 30 heeft als grote nadeel dat er geen fietspaden komen, waardoor de fietsers en voetgangers als buffer dienen. We zijn ook geen voorstander van fietsstraten en we missen een visie rond zwaar verkeer en lage emissiezones."





Pijnpunten

Ook oppositiepartij CD&V kaartte nog pijnpunten aan in het goedgekeurde mobiliteitsplan. Te weinig aandacht voor trage wegen en het ontbreken van voetpaden op de Koning Albertlaan en de Koning Leopoldlaan zijn enkele aandachtspunten die de fractie noopte tot onthouding. (ASD)