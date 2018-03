Twee ongevallen én actie douane op N60 21 maart 2018

02u49 0

Het was gisterenmorgen alle hens aan dek voor de politie Schelde-Leie op de N60 in De Pinte. Over een afstand van een tweetal kilometer vonden er twee verkeersongevallen en nog een grootscheepse controleactie met de douane plaats.





Iets voor 9 uur ging het mis aan het op - en afrittencomplex van de E17 in De Pinte. Een bestelwagen, geladen met medisch materiaal, wilde er de N60 oversteken om linksaf te slaan richting Gent. Net op dat moment kwam er een wagen aangereden vanuit Gent richting Oudenaarde. Die greep de bestelwagen vol in de flank. Als bij wonder liepen beide bestuurders slechts lichte verwondingen op. Hun wagens waren allebei perte totale en moesten getakeld worden. Door de klap lag de hele N60 vol met medisch materiaal. Al snel kon de brandweer de rijbaan richting Oudenaarde gedeeltelijk vrijmaken, zodat de verkeershinder enkel beperkt bleef tot wat fileleed op de E17.Twee kilometer verder verloor op ongeveer hetzelfde ogenblik een bestuurder de controle over het stuur van zijn wagen op het rondpunt aan de Lidl. Daar botste de man op een paal, waardoor zijn wagen vooraan heel wat schade opliep en getakeld moest worden. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Tussen de twee verkeersongevallen hield de politie ook nog een grote verkeersactie, in samenwerking met de douane. De rechterrijstrook van de N60 werd hiervoor afgesloten richting Gent en bepaalde auto's werden uit het verkeer gehaald. (JEW)