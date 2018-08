Topaffiche lokt massa naar Zeverrock 04 augustus 2018

De organisatie van Zeverrock heeft voor haar 26ste editie opnieuw een topaffiche bijeengekregen. Gisteren deed Coely Zevergem dansen op haar zwoele beats en vandaag is het de beurt aan Equal Idiots, 't Hof Van Commerce en Lil Kleine. Er zijn nog tickets verkrijgbaar. Net zoals gisteren wordt het weer verschroeiend heet op de weide van Zeverrock. "We vragen de bezoekers om extra voorzichtig te zijn met het weggooien van peuken", zegt Geert Boone van de organisatie. "Op de weide zelf is er geen probleem, maar de omgeving rond het terrein ligt er kurkdroog bij en we zouden niet willen dat er brand uitbreekt. We voorzien geen extra maatregelen tegen de hitte, want het festival begint pas vanaf 17 uur en dan is de warmste periode al gepasseerd. Op de camping is er stromend, drinkbaar water." Meer info www.zeverrock.be. (ASD)