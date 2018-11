Theater Trekvogels komt naar gemeentehuis Anthony Statius

07 november 2018

09u16 0

Vzw De Code staat vandaag met de theatervoorstelling Trekvogels in de raadzaal van De Pinte. In het stuk vertellen vluchtelingen van nu verhalen van vluchtelingen van tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het theaterstuk Trekvogels is gebaseerd op het boek ‘Van den Groten Oorlog’ van Marieke Demeester. Het vertelt de verhalen van 54 mannen en vrouwen over hun leven en werk in de oorlog, het leven als vluchteling, het geweld van de oorlog en het dagelijkse leven aan het front. Deze verhalen worden verteld door vluchtelingen van nu in vijf verschillende talen. Marieke Demeester zal aanwezig zijn en na de voorstelling is er kans tot een gesprek met de acteurs. De opbrengst gaat integraal naar 11.11.11.

De voorstelling vindt plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop en 9 euro aan de kassa en ze zijn te verkrijgen bij de milieudienst of bij de 11-groep via sien.vanboven@proximus.be.