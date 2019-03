Teater 2000 speelt Het evangelie volgens Marcus Anthony Statius

15 maart 2019

15u24 0 De Pinte Het toneelgezelschap Teater 2000 stelt dit weekend haar nieuwste productie voor. Op vrijdag 15 maart gaat Het evangelie volgens Marcus in première in OCP Polderbos.

Het evangelie volgens Marcus is een komedie van Marc Smet in een regie van Ingrid Roets. Het vertelt het verhaal van Christus, maar dan in onze huidige tijd.

De cast bestaat uit Chris Afschrift, Filip Bauwens, Jolien Daneels, René De Clercq, Thibault De Craene, Sabine Labbeke, Jozefien Naessens, Ute Naessens, Iris Rossie, Kristof Schollaert, Merel Vanacker, Marijke Vandenbroecke, Saskia Vanlierde, Johan Van Nevele, Wesley Van Rossen en enkele figuranten. Er zijn voorstellingen op 15 en 16 maart om 20 uur, op 17 maart om 15 uur en op 22 en 23 maart om 20 uur.

Tickets en info vind je via www.teater2000.be.