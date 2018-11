Teater 2000 brengt Lastige Lusten in OCP Polderbos Anthony Statius

15 november 2018

De toneelvereniging Teater 2000 brengt op vrijdag 16 en zaterdag 17 de laatste voorstellingen van Lastige Lusten, de absurde komedie van John Tobias in een regie van Steven Lekens.

Het verhaal gaat over een succesvol zakenman, die al enkele jaren gelukkig getrouwd is met zijn liefdevolle vrouw, en die te maken krijgt met ernstige slaapkamerproblemen. Een mislukking is nooit een optie voor hem geweest, dus neemt hij een niet alledaagse beslissing en overtuigt hij zijn vrouw om hem te helpen. Het resultaat is een mix van uit de hand gelopen fantasieën, ongewenste bezoekers, doorbroken taboes en verborgen verlangens. De cast bestaat uit Marc Cooreman, Sofie Heirbrant, Fran Leenaerts, Martin Peleman en Kurt Demeester.

De voorstelling start telkens om 20 uur. Kaarten kosten 10 euro en deze zijn te bestellen via teater2000.be of op 0475/42.09.68 (vanaf 17 uur).