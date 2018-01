Sluipwegen naast N60 afgesloten 02u49 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sluit vanaf vandaag enkele sluipwegen naast de Oudenaardsesteenweg (N60) af.





In De Pinte komt een bijkomende op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de N60. De brug over de E17 wordt gesaneerd en het wegdek van de N60 krijgt een opknapbeurt. Eind dit jaar moeten alle werken klaar zijn. In maart beginnen de werkzaamheden aan het op- en afrittencomplex, maar AWV wil de verkeersmaatregelen al evalueren en eventueel bijsturen vooraleer de echte hinder start.





Vanaf vandaag introduceert AWV een proefopstelling op de gewestweg met als doel de sluipwegen al af te sluiten. Zo worden twee zijstraten van de N60 eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. In de Savaanstraat kan je enkel nog wegrijden van de N60, net zoals en op de Grote Steenweg (N60c) tussen Den Beer en de gewestweg. Deze N60c wordt zone 50. Verder wordt De Eedstraat geknipt ter hoogte van de N60 en ook de Koedreef wordt deels geknipt. Het verkeer richting Gent kan niet rechts afslaan in de Koedreef, maar men kan wel van de Koedreef naar de N60 rijden richting Gent. Ten slotte wordt de rotonde Bonaparte geknipt op twee plaatsen voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel steeds door en hebben voorrang.





(ASD)