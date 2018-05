Scherven brengen niet altijd geluk 16 mei 2018

02u36 0

Een spoor van gebroken flessen en een doordringende wijngeur: de Polderdreef werd gisteren rond de middag herschapen tot een glaskerkhof. Een truck van een recyclagebedrijf verloor de flessen nadat de laadklep volgens de chauffeur opengevallen was. "De truck is minder dan een week oud", zegt hij. "Ik hoorde het gebeuren, maar kon niets doen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zeggen ze niet dat scherven geluk brengen? Vandaag niet: dit is dikke pech." De brandweer en gemeentediensten ruimden het glas op. Ver moesten ze niet lopen met de scherven, want amper tien meter verder staan glasbakken met daarnaast het bord "Vermijd sluikstorten". In minder dan twee uur was de baan vrij. Niemand reed lek. Brachten de scherven toch geluk? (OSG)