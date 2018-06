Ruimte zet 84-jarige nieuwkomer op de lijst 23 juni 2018

02u43 0 De Pinte Ruimte, de partij van huidig burgemeester en lijsttrekker Hilde Claeys, heeft de volledige lijst voor de verkiezingen bekendgemaakt. Ruimte pakt uit met tien nieuwe gezichten, onder wie de 84-jarige Therese Vercraeye.

Tien nieuwe namen vervoegen Ruimte, het kartel van onafhankelijken, Groen en sp.a in De Pinte. "Onze jongste kandidaat is de 22-jarige Marthe Van Den Abbeele, bekend als groepsleider van Scouts & Gidsen De Pinte en lid van de jeugdraad", zegt voorzitter en huidig gemeenteraadsvoorzitter Wim Vanbiervliet. "Andere nieuwkomers zijn Natalie Pinto Perez (lijstduwer) uit Zevergem, Isabelle Janssens, Rudy Pieters, Kenny De Vrieze, Jan Germonpré, Therese Vercraeye (84), Ina Quintyn, Karl Reremoser en Johan Van Hoecke."





De top vier bestaat uit vaste waarden met burgemeester Hilde Claeys op kop, gevolgd door schepen Trudo Dejonghe (sp.a), gemeenteraadslid Lut Vermeyen (Groen) en Wim Vanbiervliet (onafhankelijk). Gewezen OCMW- en gemeenteraadslid Colette Verslyppe (Groen) staat op plaats 6 en ook gemeenteraadslid Simon Suys, An Stroobandt, Hans De Ruyter en Lieve Verschaegen zijn er bij. De lijst wordt geduwd door Perez, gewezen gemeenteraadslid Katie Van Cauwenberge (sp.a) en OCMW-raadslid Jan Turf.





"Na bijna zes jaar besturen kunnen we terugblikken op tal van mooie realisaties", zegt burgemeester Hilde Claeys. "Maar het werk is nog niet af. Met deze sterke ploeg hopen we onze mooie gemeente verder op een positieve en dynamische wijze uit te bouwen." (ASD)