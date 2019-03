Ruimte wil meer Pintse vrouwen in straatbeeld Anthony Statius

25 maart 2019

16u06 0 De Pinte De partij Ruimte wil meer vrouwelijke straatnamen in De Pinte. De vraag om bij de toekenning van nieuwe straatnamen in De Pinte en Zevergem aandacht te hebben voor bekende vrouwen wordt gesteld op de gemeenteraadszitting van maandag 25 maart.

Naar aanleiding van internationale vrouwendag begin deze maand ging Ruimte via een oproep via sociale media onder de slogan #meervrouwopstraat op zoek naar zoveel mogelijk bekende Pintse vrouwen, die een straatnaam verdienen. De fractie brengt het voorstel onder de aandacht op de gemeenteraad.

“We stellen voor om bij het toekennen van nieuwe straatnamen extra aandacht te hebben voor vrouwen uit De Pinte en Zevergem, die het verdienen om op deze manier herinnerd te worden”, zegt voorzitter Wim Vanbiervliet. “Denken we maar aan Yvonne De Pelichy, de burgemeester van Zevergem en één van de eerste vrouwelijke burgemeesters van België of Lucie Van Crombrugge, één van de drijvende krachten achter de Belgische abortuswet, die op 3 april 1990 een feit werd. Of waarom niet een straat vernoemen naar Jaklien Moerman, internationaal bekend als illustrator van kinderboeken.”