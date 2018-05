Rotonde Groenstraat afgesloten 03 mei 2018

02u48 0 De Pinte De rotonde in de Groenstraat wordt vandaag afgesloten. Tot aan de spoorwegtunnel komt er een nieuwe toplaag.

De werken in de Langevelddreef naderen het einde van de eerste fase. De komende weken krijgt de nieuwe weg een toplaag asfalt. Vandaag en morgen wordt de huidige laag asfalt van de spoorwegtunnel tot en met de rotonde in de Groenstraat vernieuwd en zaterdag 5 mei wordt de rotonde 's ochtends weer opengesteld voor het verkeer. Op 7, 8 en 9 mei wordt de nieuwe toplaag in de Langevelddreef geplaatst van de spoorwegtunnel tot aan het verkeersplateau van de Kastanjestraat. De aannemer maakt van de gelegenheid gebruik om kleine herstellingswerken te doen aan de buitenkant van de tunnel. Hiervoor zal de Groenstraat tussen de tunnelingang en de Stationsstraat volledig afgesloten worden tot en met 9 mei. Na de aanleg van de toplagen wordt de nieuwe signalisatie en belijning geplaatst en op 18 mei om 17.30 uur wordt de nieuwe weg ingehuldigd en geopend voor het verkeer. (ASD)