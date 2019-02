Repair Café in gemeenteschool Anthony Statius

26 februari 2019

In de gemeentelijke basisschool van De Pinte vindt op zaterdag 2 maart de tiende editie van Repair Café Schelde-Leie plaats.

Iets kapot dat je dierbaar is? Dan kan je op zaterdag 2 maart terecht in het Repair Café, waar een ploeg handige Harry’s klaar staat om alles van elektro, textiel, mechanica, IT, fietsen, uurwerken, speelgoed, enzovoort te herstellen.

Iedereen is welkom in de gemeentelijke basisschool in Polderbos 1 en dit tussen 9.30 en 13 uur. De toegang is gratis.