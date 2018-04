Renovatie gemeentehuis begint in mei 11 april 2018

De renovatie van het gemeentehuis van De Pinte begint in de eerste week van mei. Vanaf maandag 23 april verhuist de dienst burgerzaken tijdelijk naar de trappenhal, aan de inkom plechtigheden.





Je zal deze dienst kunnen bereiken via het gemeenteplein aan de Baron de Gieylaan. Op vrijdag 20 april is de dienst gesloten vanwege deze verhuis. De andere diensten zoals grondzaken, stedenbouw en milieu blijven toegankelijk via de ingang aan de Koning Albertlaan 1.





In een eerste fase wordt het middendeel aan de buitenzijde gerenoveerd en worden de inkomhal en de dienst burgerzaken heringericht. Hierbij wordt ook plaats voorzien voor een onthaalbalie, wachtruimte en voldoende privacy voor de bezoekers van de diensten. De overige delen worden in een latere fase aangepakt. Hierbij wordt de rechterbeuk afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Er is een budget van 975.000 euro en het bureau Architecten Boulez & Degrande uit Deinze werd aangesteld als ontwerper. (ASD)