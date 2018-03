Recordaantal kampeerders aan schoolpoort Erasmus 05 maart 2018

Voor de schoolpoorten van Erasmus De Pinte hebben gisteravond een recordaantal ouders hun wachtpost opgetrokken. De inschrijvingen starten vanavond.





Om 17.45 uur gisteravond arriveerde de eerste mama, om 22.30 uur stonden er al 120 namen op de wachtlijst, voor 88 plaatsen. "Dankzij WhatsApp-groepjes verspreidt het nieuws zich zeer snel onder de ouders", zegt adjunct-directrice Katrien Choueiri.





Stephanie, mama van Nio Callant, zag de rij in het voorbijrijden staan. "Ik had al enkele rondjes in de buurt gereden en zag dat er meer en meer ouders zich richting de schoolpoort begaven", zegt ze. De wachtende ouders werden al snel binnengelaten in de lokalen en vanochtend zijn er koffie en boterkoeken voorzien. De inschrijvingen beginnen vandaag om 16.30 uur. Volgens adjunct-directrice Katrien Choueiri is er dit jaar een recordopkomst geïnteresseerden. (DCRB/ASD)