Provinciale subsidie van 55.000 euro voor Kalliope-huis Anthony Statius

23 november 2018

08u58

De Gentse vzw Home Thaleia krijgt een provinciale subsidie van 55.000 euro voor het Kalliope-huis in De Pinte. In de Berkenlaan realiseren Home Thaleia en de vzw Kalliope een kleinschalig woonproject voor mensen met een beperking.

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent in totaal 236.000 euro aan subsidies aan zes Oost-Vlaamse woonprojecten. “De projectaanvragen komen vaak van families die oplossingen zoeken voor een kind met een beperking, van privé-initiatieven die een thuis willen bieden aan vluchtelingen, co-housers die betaalbaar willen wonen, of openbare besturen die leegstand aanpakken,” zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Wonen.

Een van de geselecteerde projecten is het zogenaamde Kalliope-huis in de Berkenlaan De Pinte. Het project Inclusie 2.0 realiseert er een extra huis voor zeven bewoners samen met de vzw Kalliope uit Sint-Martens-Latem. Het wordt een kleinschalig woonproject voor mensen met een beperking. De woning voorziet ook een opendeur werkplek, wat inclusieve dagbesteding voor de bewoners en buurtbewoners mogelijk maakt. Op vrijdag 28 september werd na elf jaar middelen verzamelen de eerste steen gelegd van het Kalliope-huis. Projectontwikkelaar Acasa staat in voor de werken.