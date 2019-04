Postgebouw staat te koop, maar loketten blijven wel aanwezig Anthony Statius

11u35 0 De Pinte Het postgebouw van De Pinte staat te koop. Bpost verkoopt het gebouw voor 375.000 euro, maar het postkantoor blijft wel aanwezig via een huurcontract.

“Net zoals het postgebouw van Nazareth staat het gebouw in de Kasteellaan in De Pinte grotendeels leeg”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij Bpost. “Vroeger werden de ruimtes achter de loketten gebruikt door de postbodes om sorteerwerk te doen, maar dit werd grotendeels geautomatiseerd en dus zijn deze gebouwen grotendeels onbenut. Om leegstand in het centrum tegen te gaan, bieden we dit gebouw met een oppervlakte van 400 vierkante meter te koop aan voor 375.000 euro. Voor de klanten verandert er niets, want het postkantoor en de loketten blijven aanwezig via een huurcontract”, aldus Van Speybroeck.