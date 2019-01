Politie zoekt aanrijder van 14-jarige fietsster Wouter Spillebeen

29 januari 2019

17u33 0 De Pinte De politie is op zoek naar de bestuurder die maandagochtend een 14-jarig meisje aanreed dat met haar fiets op weg was naar het station in De Pinte. Het meisje liep onder andere een hersenschudding op. De bestuurder bleef niet ter plaatse.

De aanrijding gebeurde rond 7.20 uur in de Stationsstraat in De Pinte. Omstanders die het meisje zagen liggen, verwittigden de hulpdiensten. Het meisje werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze een hersenschudding, een barst in de ellepijp en schaafwonden bleek te hebben.

De politie is nog op zoek naar de bestuurder die na de aanrijding niet ter plaatse bleef. “We weten nog niet of het gaat om een vluchtmisdrijf of dat de bestuurder niets merkte, want we hebben de betrokkene nog niet kunnen verhoren”, klinkt het bij de politie. Maar volgens de moeder van het meisje moet de bestuurder haar gezien hebben, aangezien ze een fluohesje aan had en haar fietsverlichting in orde was. Ze droeg ook een helm.

Dinsdag kwam er nog niet meer informatie over de bestuurder. Wie nuttige informatie heeft over het ongeval, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09/321.76.60.