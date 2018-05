Politie vat brokkenpiloot na achtervolging 03 mei 2018

De politie van de zone Schelde-Leie heeft afgelopen weekend een wilde bestuurder gevat na een achtervolging in De Pinte.





De interventieploeg merkte een BMW op die op het rondpunt van de Nieuwstraat dwars door de haag reed die de afscheiding vormt tussen fietspad en rijstrook. De bestuurder reed richting Heerweg in Nazareth. Hij stoof meteen weg, waarop de interventieploeg de achtervolging inzette. Even verderop, bij Moerkensheide, werd de man gevat.





Het gaat om een Pintenaar van 22 die onder de invloed was van alcohol en drugs. De brokkenpiloot moest zijn rijbewijs meteen inleveren en wordt binnenkort in de politierechtbank verwacht. (OSG)