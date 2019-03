Pintse zelfverdedigingscursus voor vrouwen slaat aan: “Hopelijk hebben we het nooit nodig in de praktijk” Opbrengst eerste Nimema-lessen gaat naar Fonds Aurore Ruyffelaere Anthony Statius

22 maart 2019

12u06 0 De Pinte Onder de naam Nimema – niet met mij – startten Andries Deschans en Ben Roers begin dit jaar met een cursus zelfverdediging, speciaal voor vrouwen. Een deel van opbrengst van de eerste lessenreeks gaat naar het Fonds Aurore Ruyffelaere, als symbolisch eerbetoon aan de jonge vrouw uit De Pinte die in 2013 het slachtoffer werd van een roofmoord. “Bang ben ik niet, maar ik ben graag een beetje voorbereid, just in case”, zegt deelneemster Séverine.

Geen mannen toegelaten, behalve gevechtsportleraar Andries Deschans uit De Pinte en politieagent Ben Roers uit Olsene, oprichters van de zelfverdedigingscursus voor vrouwen Nimema. Uitzonderlijk mochten wij toch tijdens een van de lessen even kijken wat er zich iedere zaterdagnamiddag afspeelt in de sportzaal van Erasmus De Pinte.

“Waarom ik meedoe? Om mezelf te kunnen verdedigen, natuurlijk. Ja, ook op mijn leeftijd voel ik me soms onveilig.” Aan het woord is Huguette Waeri (achterkleindochter van de bekende Gentse volkszanger Karel Waeri), een van de oudere deelneemsters van Nimema, maar zeker niet de minst felle. “Het is een intensieve workout, waarbij we alles in de strijd leren werpen om ons te verdedigen: knieën, ellebogen en vuisten. Aan de hand van nuttige tips leren we hoe we ons in reële situaties moeten gedragen. Vragen ze geld? Geef het. Kan je je losmaken uit een greep, ga dan lopen. Zelf ben ik al aangevallen geweest. Zo werd ik door een man langs achteren aangevallen aan het station in Brussel-Zuid. Er stond enorm veel volk te kijken, maar niemand deed iets en die man is met mijn valies gaan lopen.”

Séverine is een jonge mama van drie kinderen en ook zij schreef zich in voor de Nimema-cursus. “Ik zocht een sport waarin ik mij kon uitleven na een drukke werkweek en die ook nog eens van pas kan komen in een levensbedreigende situatie. Ik ben niet bang wanneer ik alleen over straat loop, maar je leest vaak verhalen over vrouwen die worden aangevallen, dus ik ben graag voorbereid. Mocht er zich ooit iets voordoen, dan zullen we daar nog altijd van aangedaan zijn, maar na het shockeffect weten we nu tenminste wat we kunnen doen om een belager af te weren. Dat de cursus enkel voor vrouwen is, vind ik goed. De drempel om in te schrijven lag voor mij persoonlijk veel lager. We trainen hier met vrouwen onder elkaar.”

“Met 26 deelnemers is Nimema goed gestart”, zegt Andries Deschans. “Ondertussen geven we ook iedere dinsdag na school zelfverdedigingslessen aan leerlingen van de school. Hier zijn ook jongens welkom. We zijn van plan om met onze cursus verder te gaan op andere locaties; zo starten we dit jaar zeker met een lessenreeks in Deinze en Zulte. We willen ook af en toe samenwerken met goede doelen. Zo gaat een deel van de opbrengst van deze eerste lessenreeks, goed voor 350 euro, naar het Fonds Aurore Ruyffelaere. Aurore was een jonge leerkracht uit De Pinte, die in 2013 het slachtoffer van een roofmoord in Gent. Met Ninema willen we vrouwen leren hoe ze zich kunnen wapenen tegen aanvallen. Het is een investering om te voorkomen dat er zich in de toekomst nog zo’n vreselijke situaties voordoen.”

Meer info via nimemasd@gmail.com.