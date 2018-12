Pintenaars bouwen Winterdorp aan Viteux Anthony Statius

19 december 2018

16u37 1 De Pinte Pintenaars Nico De Cock (40) en Bernard Wailly (32) organiseren dit weekend voor de eerste keer een Winterdorp op het voorplein van Kasteel Viteux. “Het is een nieuw initiatief van de inwoners voor de inwoners en een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel”, zeggen Bernard en Nico.

Tot voor kort kenden Nico De Cock en Bernard Wailly elkaar totaal niet, maar de twee ondernemende heren uit De Pinte zaten wel met hetzelfde idee: een gezellig winterdorp organiseren in De Pinte. Dit doen ze dit weekend samen met Barbara Stevens en Sarah Debaets.

“We hadden allebei een gelijkaardig plan voorgelegd aan de gemeente en daar stelde men voor om samen te werken”, zegt Bernard. “Uiteindelijk hebben we voor het park rond Kasteel Viteux gekozen omdat het prachtige, centraal gelegen locatie is. Er staan acht chalets met eten, drinken en cadeautjes en er is een tent om te schuilen voor de regen. Verder is er ook een winterbarbecue voorzien door de mensen van Cafeest. We hebben zoveel mogelijk lokale verenigingen en handelaars proberen betrekken bij dit evenement. Winterdorp is er in de eerste plaats door en voor inwoners van De Pinte, maar natuurlijk is iedereen welkom. Een deel van de opbrengst wordt geschonken aan de organisaties vzw Home Thaleia en Boven De Wolken.”

Op vrijdag 21 december is het dorp open van 18 uur tot middernacht en dan is er om 21 uur een optreden van de liveband Blanc. Op zaterdag 22 december is het dorp al open van 13 uur en om 14 uur is er een voorleesmoment voor kleuters door Ine Keppens (vooraf inschrijven via www.depinte.be/bibnieuws). Vanaf 20 uur komt dj David Latour plaatjes draaien. Op zondag 23 december is iedereen welkom tussen 13 en 20 uur. Die dag is er om 15 uur een dansoptreden van DanceReaction en om 16 uur komt Kyle, bekend van The Voice Kids, liedjes zingen. De toegang is gratis.