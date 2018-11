Pater Jef Vercraeye gehuldigd als ‘verdienstelijke burger’ in Colombia Anthony Statius

12u12 0 De Pinte Pater Jef Vercraeye werd bekroond met de eerste prijs van de verdienstelijkste burger in de Colombiaanse stad Medellin. De 87-jarige Pintenaar werd er in augustus gehuldigd omdat hij de wijk Manrique heeft uitgebouwd van een arme buurt bestaande uit krotwoningen, tot de redelijk welvarende en gezellige plaats die het nu is.

Jef Vercraeye werd geboren in Essen in de Kempen en vertrok in 1962 als jonge priester naar Colombia. In de jaren 80 moest hij het noodgedwongen wat rustiger aandoen, waardoor hij bij zijn zus Thérèse Vercraeye en schoonbroer Michel Germonpré in De Pinte belandde. Velen zullen zich hem nog wel herinneren als de vriendelijke heer die alles te voet aflegde en altijd paraat stond voor een babbeltje.

Deze zomer werd pater Vercraeye bekroond voor zijn humanitair werk in Medellin. Deze stad is de tweede grootste van Colombia en was ooit berucht door het drugkartel van Pablo Escobar. In de wijk Manrique heeft Jef de nieuwe parochie El Santo Sepulchro gesticht. Hij heeft er een kerk, scholen, een naaiatelier en een bakkerij gebouwd en hij richtte er een tehuis op voor ouderen die op straat leven, geen inkomen hebben en niemand hebben die voor hen zorgt. Een negentigtal bewoners genieten daar van een gelukkige oude dag. Dit alles werd gerealiseerd met de steun van talloze plaatselijke vrijwilligers en van inwoners van De Pinte en omstreken.