Parochie genoemd naar Edith Stein 19 januari 2018

De parochie De Pinte-Zevergem-Latem-Deurle draagt voortaan de naam Edith Stein. "Stein was een bekeerlinge en ze werd in 1998 heilig verklaard", zegt pastor Sanne Vermeeren.





De parochieploeg maakte op de nieuwjaarsreceptie de naam van deze nieuwe parochie bekend.





"Hadden we Franciscus of Augustinus gekozen als naam en heilige voor onze nieuwe parochie, dan zou er minder verbazing geweest zijn", zegt Sanne Vermeeren. "Maar Edith Stein doet nadenken en dat hebben we graag. Deze jonge Europese heilige mag de inspiratie en uitdaging zijn om verder aan de nieuwe parochie te bouwen. Edith Stein werd in 1891 geboren in een joodse familie in Polen. In 1922 bekeerde ze zich tot het christendom en in 1942 stierf ze in de gaskamers van Auschwitz. In 1998 werd ze heilig verklaard." (ASD)