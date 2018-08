Oudste straten krijgen ledverlichting 18 augustus 2018

In de oudste straten in het centrum van De Pinte brandt voortaan ledverlichting. "In de Baron de Gieylaan vanaf de rotonde Post werden de eerste oude armaturen deze week al vervangen", zegt schepen van Openbare Werken Mark Van Neste (Open Vld).





Het dossier van energiezuinige ledverlichting in De Pinte werd in 2013 opgestart. "Omdat we afhankelijk zijn van distributiebeheerder Eandis, die toen nog geen ledarmaturen had, heeft de plaatsing op zich laten wachten tot vorig jaar", zegt schepen Mark Van Neste. "Er wordt jaarlijks 150.000 euro geïnvesteerd in het vervangen van de oude armaturen. Dit gebeurde al in de verkavelingen tussen de Langevelddreef, Keistraat, Baron De Gieylaan en Florastraat. Bijkomend nemen we de oudste centrumstraten Baron de Gieylaan vanaf de rotonde De Post tot het Kerkplein en de Pintestraat, vanaf de kerk tot de Bommelstraat ook mee. De verlichting wordt vanaf middernacht tot 6 uur voor de helft gedimd en heeft gebruiksvriendelijke aansluiting voor de kerstverlichting. Dat is een besparing van gemiddeld zo'n 60 procent, op de energiefactuur én op vlak van CO2-uitstoot." (ASD)