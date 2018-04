Opnieuw vier BMW's opengebroken 16 april 2018

02u38 0

Aan de auto-inbrakenplaag in de politiezone Schelde-Leie lijkt voorlopig geen einde te komen. Nadat de politie vorige week minstens tien inbraken had vastgesteld in Nazareth, was afgelopen weekend De Pinte aan de beurt.





Vier BMW's werden in de nacht van vrijdag op zaterdag opengebroken in de Burgemeester Boonelaan, Koersveldlaan, Elsboslaan en Koningin Fabiolaan. De daders sloegen een zijruit stuk en gingen vrijwel overal met de middenconsole of airbag aan de haal. Een van de slachtoffers roept via de sociale netwerksite Facebook hulp in en is bereid om een beloning te geven voor de gouden tip naar de daders. Ook in Lochristi en Melle kreeg het de voorbije week zwaar te verduren.





Voorlopig gaat de politie uit van twee pistes. Ofwel werkt er een bende op bestelling. In het andere geval zijn er twee dievenbendes in de ruime rand rond Gent actief. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. (JEW)