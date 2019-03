Opnieuw kamperende ouders aan Erasmus De Pinte: Drie dagen op voorhand om zoon of dochter in te schrijven Anthony Statius

16 maart 2019

17u52 0 De Pinte Erasmus De Pinte heeft zoals ieder jaar kamperende ouders op bezoek. In tegenstelling tot vorig jaar arriveerden de eerste ouders niet de avond voor de inschrijvingen, maar wel vrijdagavond omstreeks 19.30 uur, dat is drie dagen op voorhand. Zaterdagmiddag stonden er 88 namen op de lijst. “Uit vorige jaren blijkt dat de ouders de lijst respecteren en er is voldoende plaats, dus overnachten is eigenlijk niet nodig. Maar niemand durft het risico te nemen om naar huis te gaan”, zegt directeur Katrien Choueiri.

Op vrijdag 15 maart omstreeks 19.30 uur stond de eerste mama aan de schoolpoort van Erasmus De Pinte in de Polderdreef om haar kind in te schrijven. De inschrijvingen zijn pas op maandag 18 maart om 9 uur ‘s morgens, maar de vrouw uit Gavere bracht de bal aan het rollen. Niet veel later stond er al een twintigtal ouders te wachten en tegen 23 uur was dit aantal al opgelopen tot een zestigtal. Liesbeth Holvoet en Lieven Lekens, de ouders van Imme, waren bij de eerste die vrijdagavond arriveerden.

“Via een WhatsApp-groepje hebben ouders elkaar verwittigd dat er al iemand stond”, zegt Liesbeth. “Dan heb je niet veel keuze: zo snel mogelijk naar school om de naam van je kind op die lijst te zetten. Het probleem is dat die lijst niet-bindend is. Dus om zeker te zijn dat je bij de effectieve inschrijvingen op maandag volgens de lijst aan bod komt, is het best dat je hier op school blijft overnachten.” Lieven vult aan: “Is dat echt nodig? De directie zegt van niet, maar niemand durft het risico te nemen door naar huis te gaan, dus uiteindelijk blijft bijna iedereen. Dat is pure groepsdruk. Ik vind het jammer dat inwoners van De Pinte geen voorrang krijgen. Enkel wanneer je werkzaam bent op deze school of wanneer je al een kind hebt die hier naar school gaat, dan ben je zeker van je inschrijving. Door het loterijsysteem in de Gentse scholen zijn er helaas ook ouders die hun kind hier inschrijven als tweede optie. Maar wij wonen al lang in De Pinte en ons dochter Imme wil echt naar deze school komen.”

Directrice Katrien Choueiri keek met lede ogen hoe de eerste kamperende ouders toekwamen. Zaterdagnamiddag stonden er 88 namen op de lijst en er zijn in totaal 106 plaatsen. “Kamperen is echt niet nodig, want uit vorige jaren blijkt dat ouders de lijst respecteren”, zegt directeur Choueiri. “Ieder jaar zien we ook dat er nog eens een twintigtal namen afvallen, van ouders die hun kind toch kunnen inschrijven op een andere school. Er zal plaats genoeg zijn. Aan de andere kant is het niet slecht dat de ouders blijven, zo ontstaat er een goeie band en dat is alleen maar positief voor de latere ouderraad. We proberen het hen hier zo comfortabel mogelijk te maken.”

De ouders beamen dat: “Vrijdag werd onmiddellijk een lokaal ter beschikking gesteld en zaterdagochtend hebben we koffiekoeken gekregen”, zegt Lieven.” We kunnen ons wel bezighouden en mama’s en papa’s wisselen elkaar ook af zodat we hier niet het hele weekend moeten zitten.”