Ophaling restafval verzet naar vrijdag Anthony Statius

23 januari 2019

14u33 0 De Pinte Door de sneeuw zijn de wagens die restafval en gft ophalen op woensdag 23 januari niet uitgereden in De Pinte. Er is een inhaalronde voorzien op vrijdag 25 januari.

Het winterweer heeft woensdag de ophaling van huishoudelijk afval verstoord. In sommige gemeenten en steden waar er een huis-aan-huisophaling was voorzien, wordt de ophaalronde misschien niet helemaal afgewerkt omdat het niet veilig was op de gladde wegen te rijden. Ook de laders signaleerden problemen op gladde voetpaden. Er werd nergens papier, karton of PMD opgehaald. De wagens die restafval en gft ophalen zijn overal uitgereden, behalve in De Pinte.

“In De Pinte is er uitzonderlijk een extra ophaalronde voorzien op vrijdag 25 januari”, zegt Jean-Marie Staelens van IVM. “Opgelet, deze is enkel bedoeld voor de inwoners van de woensdagronde. IVM vraagt om de restafvalzakken terug binnen te halen en donderdagavond opnieuw buiten te zetten. Er wordt ook gevraagd om papier, karton en PMD terug binnen te halen en bij een volgende ophaling aan te bieden. Met het papier en karton kan je ook altijd terecht op het recyclagepark.

Ook voor de komende dagen kan winterweer de afvalophaling verstoren. “De ophaler zal alles in het werk stellen om de ophaling van het huishoudelijk afval toch te kunnen realiseren. Toch primeert veiligheid boven alles, zowel voor de chauffeur als voor de beladers”, klinkt het nog.