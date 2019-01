Open Vld klaar voor zes jaar oppositie Anthony Statius

22 januari 2019

12u53 1 De Pinte Open Vld De Pinte-Zevergem kon op zondag 20 januari rekenen op een grote opkomst voor haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in De Veldblomme in Zevergem. Voorzitter Evelyne Gomes gaf er een pittige en positieve speech en als gastspreker kwam de kersverse burgemeester van Gent Mathias De Clercq op bezoek.

“Wie al dacht dat Open Vld na de uitslag van de laatste verkiezingen in zak en as zat, komt bedrogen uit”, zegt Evelyne Gomes. “Op onze receptie stond een goed geolied team van gedreven en positieve mensen klaar om de uitdaging van de komende zes jaar aan te gaan. Als je de resultaten op provinciaal niveau bekijkt, is Open Vld er de laatste verkiezingen op vooruit gegaan. Alleen, het politieke spel werd gespeeld en de mensen bespeeld. En bij een aantal liberalen heerste een momentopname van twijfel over de nieuwe en jonge ploeg die opkwam voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wij blijven niet bij de pakken zitten en we gaan met een positieve ingesteldheid de volgende zes jaar tegemoet.”