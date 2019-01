Op zoek naar de bestuurder die 14-jarig meisje van de fiets reed: “Hopen dat hij zich nog meldt” Wouter Spillebeen

30 januari 2019

16u24 0 De Pinte Nadat ze maandagochtend werd gegrepen door een wagen, zoeken Qwrina (14) en haar ouders nog steeds naar de bestuurder. Die reed door terwijl het meisje zwaargewond op straat lag. “We willen gewoon dat hij zich nog meldt”, zegt de geschrokken familie.

Qwrina was rond 7.20 uur met de fiets op weg naar het station in De Pinte toen ze vlak bij haar bestemming ineens met de auto geconfronteerd werd. “De wagen kwam van rechts, ik had het gevoel dat hij nogal snel reed”, herinnert Qwrina zich. “De wagen raakte mij met de voorkant en ik werd meegesleurd. De auto reed nadien gewoon verder.”

Qwrina viel hard, maar bleef bij bewustzijn. Ze ging op eigen kracht rechtop zitten. “Een andere bestuurder stopte. Hij stapte uit, zei dat hij geen Nederlands sprak en ging er dan ook vandoor. Ik heb dan zelf de ambulance gebeld. Ik kreeg de eerste verzorging in de ambulance en werd dan naar het ziekenhuis Maria Middelares gebracht”, vertelt Qwrina.

Onmacht

In het ziekenhuis werden verschillende verwondingen vastgesteld. Qwrina had een gebarsten ellepijp, schaafwonden in haar gezicht, een lange snijwonde aan haar been en een hersenschudding. Ze droeg gelukkig een fietshelm. “Rond de middag mocht ik al naar huis. Ik moest nog in een donkere kamer blijven en veel rusten. Ik had veel hoofdpijn, zeker wanneer de pijnstillers uitgewerkt raakten.”

Carlos en Kathy, de ouders van Qwrina, beginnen net over de eerste schok heen te raken. “Normaal bellen onze kinderen altijd zelf als er iets mis is”, zegt Kathy. “Dus toen de politie ons belde om te laten weten dat Qwrina aangereden was, was ik heel hard geschrokken. Mijn man is meteen achter de ambulance aangereden. We voelen vooral veel onmacht. Nu willen we vooral graag dat de bestuurder zich meldt bij de politie.”

Qwrina werd ondervraagd door de politie, maar kon geen gedetailleerde beschrijving geven van het voertuig. “Het was donker en op die plaats is geen straatverlichting. Ik weet alleen dat het een grote auto was, een soort SUV”, aldus Qwrina. De familie zit met heel wat vragen en hoopt dat de bestuurder die kan beantwoorden. “Ik droeg een fluohesje en mijn fietsverlichting was in orde. Heeft die bestuurder me dan niet gezien hebben? We voelen geen woede tegenover de bestuurder, maar we hopen gewoon dat hij nog naar de politie stapt.”

Weekendje Ardennen

Ook de politie heeft heel wat vragen voor de bestuurder. Of er sprake is van een vluchtmisdrijf, kunnen ze nog niet met zekerheid zeggen. “Daarvoor moeten we eerst de verklaring van de bestuurder horen”, klinkt het. Wie meer weet over het ongeval, getuige was of meer informatie kan verstrekken over de aanrijder, kan de politie contacteren op het nummer 09/321.76.60.

Intussen wacht Qwrina nog een lang herstel. “We weten nog niet precies hoe lang het zal duren”, zegt ze. “Dinsdag moet ik terug naar het ziekenhuis om te zien of ik een vast gips nodig heb. Daarna zal ik waarschijnlijk nog naar de kinesist moeten.” Het weekendje Ardennen dat het gezin volgende maand gepland heeft, zal Qwrina er niet voor laten. “Tegen dan zou het al een stuk beter moeten gaan”, lacht ze.